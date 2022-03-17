Мариупольский горсовет сообщил о сбросе российскими войсками бомбы на драмтеатр. В МИД России опровергли это

CentralAsia (CA) - Российские войска сбросили бомбу на Драматический театр в Мариуполе. Об этом сообщили в Мариупольськом горсовете.

«Сегодня российские войска уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, в том числе в бомбоубежище, где прятались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого поступка пока невозможно. Известно, что после бомбежки разрушилась центральная часть Драматического театра, а обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище. Информация о пострадавших уточняется», - сообщили там.

Драматический театр был в начале марта объявлен одним из мест сбора людей для эвакуации.

Нардеп Сергей Тарута на своей странице в Facebook сообщил, что «бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе, которое обстреляли российские войска, выдержало авиаудар, люди живы, а завалы начали разбирать».

Сервис Maxar Technologies обнародовал спутниковые снимки, на которых с двух сторон Драматического театра, прописными буквами, которые видны с неба, краской на асфальте было написано «Дети».

В свою очередь, Минобороны РФ заявило, что российская авиация не наносила удар в Мариуполе по зданию театра, где могли находиться гражданские лица, передает «Интерфакс».

«Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя российская авиация не выполняла», - говорится в сообщении российского ведомства.

По имеющимся данным Минобороны России, боевики батальона «Азов» совершили новую провокацию, «взорвав заминированное ими здание театра».

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов в интервью Forbes сказал, что город в настоящее время разрушен на 80-90%, число погибших превысило 2,3 тыс., но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше.

«Я считаю, что 80-90% (Мариуполя) разбомблено. Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены», - сказал он.

По словам Орлова, в момент блокады в Мариуполе оставалось от 350 тыс. до 400 тыс. жителей.

По состоянию на 13 марта погибли 2 тыс. 358 человек. В то же время Орлов объяснил, что это только те погибшие, чьи тела были на улице. В то же время, есть еще люди под завалами, поэтому количество погибших «смело можно умножить на 1,5-2».