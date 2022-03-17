СГБ Узбекистана займется кибербезопасностью

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 17 марта на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса одобрен закон «О кибербезопасности». Законом Служба государственной безопасности Узбекистана определяется в качестве уполномоченного государственного органа в сфере кибербезопасности и закрепляются ее права и обязанности.

Закон состоит из 8 глав и 40 статей, в которых изложены цели, задачи закона, основные понятия, принципы, направления, методы предупреждения и борьбы с киберпреступностью, ответственный государственный орган и его полномочия, принятие мер по инцидентам кибербезопасности, а также вопросы международного сотрудничества.

«Целью закона является регулирование отношений в сфере кибербезопасности в нашей стране, основными задачами которого являются защита интересов личности, общества и государства в киберпространстве от внешних и внутренних угроз», – говорится в сообщении Сената.

В законе используются такие понятия, как киберпреступность, киберугроза, кибербезопасность, киберзащита и кибератака, определены основные принципы обеспечения кибербезопасности и основные направления государственной политики в этой области. Кроме того, предусматриваются права и обязанности государственных органов и организаций по обеспечению кибербезопасности. Вместе с тем, законом определяются права и обязанности субъектов кибербезопасности, проведение в обязательном порядке их экспертизы на соответствие требованиям кибербезопасности или по инициативе субъектов кибербезопасности.

Закон закрепляет ряд мер, направленных на расследование инцидентов киберпреступности, принятие мер по их предупреждению, раскрытие информации о произошедших инцидентах.

Закон должен подписать президент страны Шавкат Мирзиеев.