«Необходимо немедленно прекратить военные действия», — глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел РУз Абдулазиз Камилов 17 марта в Сенате заявил, что Узбекистан считает необходимым немедленно прекратить военные действия в Украине и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами.

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, выступая на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ответил на вопрос о ситуации в Украине.

«Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьёзное беспокойство в Узбекистане. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы мирным путём найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого, в первую очередь, необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие», — заявил Абдулазиз Камилов.

«Узбекистан исторически имеет традиционные всесторонние связи и с Россией, и с Украиной. Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими двумя странами, исходя из наших национальных интересов. С одной стороны, Россия — ведущий торговый партнёр Узбекистана, у нас с ней стратегическое партнёрство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической, культурной, образовательной, сельскохозяйственной сферах», — подчеркнул глава МИДа.

«С Украиной в прошлом году товарооборот достиг более 704 млн долларов, что на 60% больше, чем в 2020 году. Сотрудничество на текущий год включало в себя план различных мероприятий в Ташкенте и Украине. В 2021 году возобновлено авиасообщение между Ташкентом и Киевом, каждую неделю осуществлялось по 4 рейса», — напомнил министр.

«В эти тяжёлые дни мы обязательно окажем гуманитарную помощь Украине. С учётом тяжёлой ситуации мы продолжим оказывать эту помощь», — заверил Абдулазиз Камилов. Напомним, ранее посол Украины в Ташкенте поблагодарил Узбекистан за предоставление его стране 28 тонн гуманитарной помощи.

«Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», — подчеркнул глава МИДа.

Абдулазиз Камилов, что «согласно внешнеполитической концепции, Узбекистан не принимает участие ни в каких военно-политические блоках, и наши военнослужащие не привлекаются к военным конфликтам за границей. Это предусмотрено законом, одобренным парламентом».