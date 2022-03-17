экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахские силовики задержали еще одного члена семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, жену его племянника Гульмиру Сатыбалды. Об этом пишет портал Orda со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, женщина может быть косвенно причастна к рейдерским захватам предприятий в стране. Так, ее муж Кайрат Сатыбалды был задержан 13 марта по подозрению в хищении особо крупных средств АО «Казахтелеком» и превышении должностных полномочий.

На свободе у супругов остались сын и две дочери. Преступления, в которых подозревают женщину, пока не называются.

Гульмира Сатыбалды – является аффилированным лицом в АО «BAUR Kazakhstan» и АО «MAG». Она приходится родной сестрой жене бизнесмена Абая Жунусова. Последнему, согласно данным KASE, принадлежало 25% акций в АО «MAG». Однако сейчас в списках биржи отсутствуют ценные бумаги эмитента.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил законодательно запретить родственникам главы государства, в том числе своим, занимать любые государственные должности. Он пояснил, что такой шаг позволит гарантировать равенство возможностей для всех граждан, а не только привилегированных лиц.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • В Монголии при поддержке ЕС реализуют проекты по устойчивым продовольственным системам
  • Токаев признал факты пыток со стороны полицейских во время январских событий
  • В Узбекистане могут появиться представительства TikTok


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com