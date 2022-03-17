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Российские войска потеряли около 14 тыс. человек и 3,3 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины обновил данные о потерях российских войск по состоянию на четверг, 17 марта.

С начала российских военных действий в Украине 24 февраля до 17 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:

Личный состав - около 14 000 человек,

Танки - 444,

Боевые бронированные машины - 1435,

Артиллерийские системы - 201,

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 72,

Средства ПВО - 43,

Самолеты - 86,

Вертолеты - 108,

Автомобильная техника - 864,

Корабли/катера - 3,

Цистерны с горюче-смазочными материалами - 60,

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня - 11,

Специальная техника - 10.

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