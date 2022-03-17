Российские войска потеряли около 14 тыс. человек и 3,3 тыс. единиц техники, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 17:22, 17 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины обновил данные о потерях российских войск по состоянию на четверг, 17 марта.
С начала российских военных действий в Украине 24 февраля до 17 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:
Личный состав - около 14 000 человек,
Танки - 444,
Боевые бронированные машины - 1435,
Артиллерийские системы - 201,
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 72,
Средства ПВО - 43,
Самолеты - 86,
Вертолеты - 108,
Автомобильная техника - 864,
Корабли/катера - 3,
Цистерны с горюче-смазочными материалами - 60,
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня - 11,
Специальная техника - 10.
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