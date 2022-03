Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США, сообщает Би-Би-Си.

«Американцы! В вашей величественной истории есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас. Когда это нужно больше всего», - обратился Зеленский к конгрессменам.

Первое, чего попросил украинский президент у Конгресса США, - создать над Украиной «гуманитарную бесполетную зону». Просьбу «закрыть небо» над Украиной Зеленский повторяет с самого начала военных действий, но ответ Запада на это пока неизменен: такой шаг поставит мир на грань Третьей мировой войны, в которую неизбежно перерастет конфронтация между Россией и кем-то из стран-членов НАТО.

«Если этого слишком много, мы предлагаем альтернативу», - продолжал Зеленский, имея в виду все те же самолеты, находящиеся на вооружении восточноевропейских стран, которые никак не могут быть переданы Киеву, и зенитно-ракетные системы С-300, которые могли бы изменить соотношение сил в воздухе.

Второй момент речи Зеленского - благодарность американскому народу и президенту США за все шаги по поддержке Украины. Речь идет о расширении санкций, «пока российская военная машина не остановится», и о выходе американских компаний из России.

Третий принципиальный пункт спича Зеленского - предложение создать принципиально новый международный альянс (раз старые союзы не работают) под условным названием U-24. U – Ukraine или United for Peace (объединенные ради мира). 24 – это 24 февраля, дата начала военных действий в Украине, и 24 часа, за которые, по словам Зеленского, можно закончить войну, «чтобы зло было наказано немедленно».

«Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно, - описал свою идею Зеленский. - За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно - оружие. Если нужно - санкции, гуманитарная поддержка, политическая поддержка, финансы… Это объединение могло бы оказывать помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии».

Далее конгрессменам показали видеоролик, на котором кадры цветущей украинской земли и ее городов чередовались с изображениями бомбежек и мертвых тел. И когда после этого ролика Зеленский перешел на английский.

«Сейчас мне почти 45. Сегодня мой возраст остановился, когда перестали биться сердца больше чем 100 детей. Я не вижу смысла в жизни, если я не могу остановить смерть. И это моя главная миссия как лидера моего народа», - сказал он.

Завершил Зеленский обращением к Байдену: «I wish you to be the Leader of the world. Being the Leader of the world means to be the Leader of Peace» («Я желаю вам стать лидером мира, ведь быть лидером мира означает быть лидером мира»).