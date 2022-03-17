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Из Японии в Узбекистан доставили более 200 тысяч доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (UZ) -  17 марта в Узбекистан из Японии завезли 201 600 доз вакцины AstraZeneca.

Партию отправили в качестве гуманитарной помощи. Таким образом, общее количество вакцин в Узбекистане достигло 61,47 миллионов доз вакцины, из которых уже использовали более 47,3 миллионов.

Ранее сообщалось, что ЮНИСЕФ передал Узбекистану оборудование для складов вакцин за полмиллиона долларов.

Кроме того, правительство США 17 марта объявило о безвозмездной передаче примерно 2 миллионов доз вакцины Pfizer.

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