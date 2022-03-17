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ЦБ Узбекистана назвал причину увеличения основной ставки до 17%

CentralAsia (UZ) -  Ранее сообщалось, что Центральный банк Узбекистана увеличил основную ставку на 3 процентных пункта до 17%. В ЦБ РУз прокомментировали данное решение.

«На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную ставку до 17% годовых в целях обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране через недопущение роста девальвационных и инфляционных ожиданий, сохранение сберегательной активности в национальной валюте и смягчение влияния внешних рисков на экономику», - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РУз заверили, что предпримут все необходимые меры, чтобы не допустить резкого роста внутренних цен, обеспечить бесперебойную работу платежной системы и финансовую стабильность.

Отмечается, что экономическая ситуация, наблюдаемая в странах-основных торговых партнерах, резкие колебания их валютных курсов, рост цен на мировых сырьевых и энергетических рынках, усиливают макроэкономическую неопределенность и риски.

В то же время эти факторы по различным каналам оказывают негативное влияние на внутреннюю макроэкономическую стабильность в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Реализация мер по макроэкономическим и структурным реформам, запланированных на 2022–2023 годы, создаст возможности смягчить эти негативные последствия.

Также в динамике обменного курса национальной валюты произошла корректировка в ответ на внешние риски и девальвационное давление, и с начала текущего года сум обесценился на 6,8% по отношению к доллару США.

В целях обеспечения стабильности на рынке, в будущем будут проведены соответствующие интервенции и приняты меры по недопущению резких колебаний курса национальной валюты. Сегодняшнее повышение основной ставки также направлено на смягчение возникающих краткосрочных неблагоприятных последствий (шоков).

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