Forbes: Китай как российская лазейка для обхода западных санкций

CentralAsia (CA) - Углубление сотрудничества России и Китая беспокоит Запад, пишет Forbes. По мнению автора статьи, Москва видит в Пекине спасательный круг, который поможет справиться с введенными против нее санкциями. США уже предупредили Китай о последствиях и пригрозили «расплатой», если он не займет сторону Запада.

4 февраля после открытия зимних Олимпийских игр Путин и Си подтвердили, что между Россией и Китаем образовались прочные и глубокие связи и осуществляется стратегическое сотрудничество.

Когда Россия объявила о проведении спецоперации на Украине, у всего мира возник вопрос: каковы пределы этой новой дружбы? Поскольку западные санкции нанесли болезненный удар в самое сердце российской экономики, на Китай все чаще смотрят как на спасителя Владимира Путина, помогающего экономике России выдержать свалившуюся на нее нагрузку.

В понедельник 14 марта советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан провел в Риме семичасовую встречу с членом Политбюро КПК Ян Цзечи (Yang Jiechi), на которой он попытался надавить на китайских представителей и выяснить, каковы их позиции и степень поддержки России. Салливан сказал: "Мы глубоко обеспокоены нынешним сближением Китая и России". Более того, советник по национальной безопасности подробно изложил эти озабоченности, а также потенциальные последствия определенных действий КНР. Многие считают, что США могут ввести санкции против различных китайских компаний и предприятий, которые уже действуют в отношении ряда фирм в Шэньчжэне.

8 марта министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) заявила, что те китайские компании, которые не подчиняются запретам США на экспорт в Россию, будут лишены поставок американского оборудования и программного обеспечения, необходимого для изготовления продукции. Ситуация усугубилась еще и из-за того, что зарегистрированные в Гонконге китайские акции потеряли 11% в цене в самый худший свой день после мирового финансового кризиса. Произошло это на фоне обеспокоенности по поводу тесных связей Пекина с Москвой и усиления регуляторных рисков, спровоцировав паническую распродажу.

Паника была вызвана сообщениями со ссылкой на американских официальных лиц о том, что Россия обратилась к Китаю за военной помощью. Китайские и российские официальные лица эти сообщения опровергли. Однако трейдеры встревожены, они думают, что близкие отношения Пекина с Владимиром Путиным могут послужить поводом для глобальной негативной реакции на китайские фирмы и даже для введения санкций. Эти утверждения совпали по времени с введением локдауна из-за COVID-19 в южном городе Шэньчжэне, который является ключевым технологическим центром, а также в северной провинции Гирин. Это тоже способствовало падению на рынках.