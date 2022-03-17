Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином

CentralAsia (KG) - Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Отмечается, что главы государств обсудят события на Украине и двусторонние отношения.

«Оба лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность», - приводит ее слова РИА Новости.

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