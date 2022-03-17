экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином

CentralAsia (KG) -  Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Отмечается, что главы государств обсудят события на Украине и двусторонние отношения.

«Оба лидера обсудят управление конкуренцией между нашими двумя странами, а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность», - приводит ее слова РИА Новости.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print
  • Эмомали Рахмон поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах
  • В Узбекистане отменен ряд COVID-ограничений
  • Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com