Согласование мирного договора России и Украины займет до 1,5 недель, - член украинской делегации

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Согласование спорных пунктов в переговорах российской и украинской делегаций по мирному договору займет от нескольких дней до полутора недель, заявил в интервью изданию Wirtualna Polska член украинской делегации и советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

«Пока и российская, и украинская делегации остаются при своих позициях. Согласование спорных моментов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это время мы должны приблизиться к составлению мирного соглашения», — сказал он.

Он заявил о желании украинских властей учесть в возможном соглашении «интересы Украины, которая понесла огромные потери». Также, по его словам, одним из ключевых для Киева аспектов согласовываемого документа является немедленный вывод российский войск с украинской территории.

По словам Подоляка, переговоры являются масштабным процессом, в который вовлечены многие стороны, в том числе Польша. «Мы не просто заключаем договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем», — сказал Подоляк.

Он уточнил, что на Украине хотели бы составить соглашение, которое было бы не документом «вроде Будапештского меморандума», а конкретным договором соответствующим всем нормам международного права.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года Великобританией, Россией, США и Украиной, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного вооружения. Документ вступил в силу в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Подписавшие договор государства в связи с удалением с территории Украины ядерного оружия брали на себя обязательства уважать суверенитет Украины, воздерживаться от применения силы в ее отношении. Однако 20 февраля 2022 года посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств.

«Государства, которые выступят гарантами, в том числе и сама Россия, возьмут на себя конкретные обязательства. В дальнейшем этот документ может быть расширен и на его основе будет создан совершенно новый альянс, который обеспечит безопасность всей Европы», — сказал советник главы офиса президента Украины.

Он отказался называть страны, которые могли бы присоединиться к такому соглашению, так как переговоры с Россией все еще продолжаются. «Когда они закончатся, президент Зеленский представит всю концепцию», — сказал Подоляк.