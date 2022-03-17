экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российские войска за сутки продвинулись на 10 км, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российские вооруженные силы за сутки в ходе военных действий в Украине продвинулись на 10 км, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 км», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В столице Казахстана отменили масочный режим
  • Буду драться только одной левой, - Илон Маск ответил Рамзану Кадырову
  • Российская авиация за сутки уничтожила на Украине 46 военных объектов, - Минобороны РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com