Российские войска за сутки продвинулись на 10 км, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Российские вооруженные силы за сутки в ходе военных действий в Украине продвинулись на 10 км, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 км», - сказал он.