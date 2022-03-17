Российские войска за сутки продвинулись на 10 км, - Минобороны РФ
- Азия и мир, политика
- 22:41, 17 марта 2022
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Игорь Конашенков.
CentralAsia (CA) - Российские вооруженные силы за сутки в ходе военных действий в Украине продвинулись на 10 км, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населенные пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 км», - сказал он.
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