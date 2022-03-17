В Узбекистане резко выросли цены на сахар

CentralAsia (UZ) - Антимонопольный комитет Узбекистана просит предпринимателей не завышать цены на сахар и не создавать неудобств потребителям.

В комитете предупреждают о возможности принятия мер по необоснованно завышенным ценам в установленном законодательством порядке.

«Приостановка экспорта сахара Россией и Украиной никак не скажется на Узбекистане, отмечает в сообщении ведомство. Доля этих стран на рынке Узбекистана составляет всего 2%», - сообщили в комитете.

Комитет отмечает, что местные производители сахара закупают сырье в Бразилии по ценам ниже мировых биржевых котировок.

Антимонопольный комитет отмечает, что для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка сахарной продукцией увеличен объем биржевых торгов в среднем на 30%.

Правительство также принимает необходимые меры для обеспечения населения сахарной продукцией в достаточном количестве и по приемлемым ценам.

Даны поручения по реализации сахара по оптимальным ценам на рынках всех регионов в киосках «Элга хизмат».

Антимонопольный комитет призвал предпринимателей не завышать цены на сахар и не создавать неудобств потребителям. Комитет предупредил, что соответствующее меры будут приняты в установленном законодательством порядке против предпринимателей, которые необоснованно завышают цены.