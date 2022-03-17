Российские войска продолжают штурм Мариуполя и Кривого Рога, - Генштаба ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 23:23, 17 марта 2022
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CentralAsia (CA) - Генштаба ВС Украины опубликовал новую сводку военных действий в Украине, в которой говорится о том, что силы войск РФ все еще сосредоточены на северо-востоке от Киева (со стороны Броваров), где он копит силы с целью наступления и дальнейшего блокирования Киева.
Помимо этого, сообщается, что:
- сохраняется вероятность участия отдельных подразделений Беларуси в военных действиях на стороне России,
- российские войска усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота,
- российские войска имели частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной его части). Продолжается штурм Мариуполя. При этом атаки на Верхнеторецк и Марьинку отбиты.
- войска РФ пытаются проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взяли под контроль Малую Шестерню (село на самом севере Херсонской области), но «общего успеха не имели».