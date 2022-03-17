Российская авиация за сутки уничтожила 29 военных объектов, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России за сутки уничтожила 29 военных объектов Украины: одну установку реактивной системы залпового огня, 3 командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, 6 складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбит в воздухе: один украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Белки, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Bayraktar ТБ-2», - добавил он.

Конашенков также уточнил, что всего с начала военных действий были уничтожены 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1 тыс. 393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 тыс. 182 единицы специальной военной автомобильной техники.