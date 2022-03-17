Глава Центробанка Узбекистана опроверг дефицит наличной валюты в стране

CentralAsia (UZ) - Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов прокомментировал ситуацию с курсом валют в Узбекистане, а также сделал уточнение по поводу количества наличной иностранной валюты.

«Сегодня дефицита наличных долларов или евро в стране нет. Коммерческие банки обеспечивали наличие наличной иностранной валюты на внутреннем рынке. Существующие резервы наличной иностранной валюты могут полностью обеспечить потребность в среднем на 3-4 месяца проведения обменных операций», — заявил Нурмуратов.

Он напомнил о событиях в 2020 году во время пандемии, кода банкам было сложно самостоятельно ввозить наличную иностранную валюту из-за введенных большинством стран ограничений на авиаперевозки. Однако, ЦБ организовал процесс внесения наличной валюты и предоставил коммерческим банкам.

«В случае будущей нехватки, конечно же, будут приняты необходимые меры по введению наличных в централизованном порядке», — отметил он.

Глава ЦБ добавил, что на сегодняшний день вводить дополнительные требования или ограничения на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой не планируется.

В последние дни идет резкий рост доллара по отношению к суму. 17 марта курс продажи доллара в Узбекистане достиг 11630 сумов.