Монголия и Молдова стали 17-й и 18-й странами, отменившими въездные требования

CentralAsia (MNG) - За последние несколько дней к всемирному призыву об отмене требований о въезде присоединились еще две страны, а страны Монголия и Молдова теперь полностью отменяют свои правила въезда для путешественников.

При этом Монголия и Молдова, расположенные в Азии и Европе соответственно, стали 17-й и 18-й такими странами в мире, которые сняли ограничения, связанные с Covid-19, и вернулись к «нормальной жизни».

По сравнению с прошлым годом, 2022 год был намного более ярким для путешественников, поскольку все большее число направлений по всему миру предпринимает шаги, чтобы путешественникам было намного проще посетить их снова.

Вот обновления, сделанные Монголией и Молдовой, а также другая информация, которую путешественники должны знать, прежде чем решить посетить эти страны.

Монголия упрощает въездные требования – что следует знать путешественника

Монголия, расположенная между Россией и Китаем, представляет собой плавильный котел культуры и истории, который путешественники, направляющиеся в страну, могут испытать на каждом уголке ее бескрайних просторов.

Монголия теперь присоединилась к постоянно растущему списку стран, которые полностью отменили свои требования к въезду, связанные с Covid-19, что сделало посещение страны гораздо более доступным и привлекательным предложением.

Правительство Монголии обновило свои требования к въезду для иностранных путешественников в понедельник, 14 марта 2022 года, и новые правила вступают в силу с этой даты. Обновление теперь означает, что всем путешественникам, независимо от возраста, прививочного статуса или страны отправления, больше не нужно будет проходить ПЦР или экспресс-тест для въезда в Монголию, а также им не нужно будет проходить тестирование по прибытии или отправляться на карантин или самоизоляцию.

Обновление появилось всего через несколько недель после того, как страна открылась впервые за два года. Конечно, путешественникам, возможно, все еще придется прыгать через некоторые обручи, чтобы посетить. Американским путешественникам не требуется посещение, чтобы посетить Монголию менее чем на 90 дней, в то время как канадцы могут находиться в Монголии без визы до 30 дней. Полеты также могут быть длиннее, чем обычно, учитывая ограничения в воздушном пространстве России в результате их вторжения в Украину.

Требования для въезда в Молдову смягчены – информация для путешественников

Молдова — еще одна страна, которая собирается присоединиться к таким странам, как Норвегия, Англия и Монголия, в снятии всех ограничений, связанных с Covid-19. Государство-член Европейского Союза, расположенное между Украиной и Румынией и известное своими виноградниками, вином и живописными видами на сельскую местность, увидело изменения в ограничениях на въезд, связанных с Covid-19, которые вступили в силу 16 марта 2022 года, что значительно облегчило путешественникам смог войти.

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