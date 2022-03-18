Делегация Министерства культуры посетила Центр монголоведения и MUPA Будапешт в Венгрии

CentralAsia (MNG) - Делегация во главе с заместителем министра культуры М.Батбаяром посетила Венгерский университет им. Этвеша Лоранда в ходе рабочего визита в страну на прошлой неделе. Они ознакомились с деятельностью центра монголоведения при кафедре монголоведения и востоковедения университета, встретились с президентом Международной ассоциации монголоведения Агнес Бирталан и другими монголистами и студентами монголоведения.

Заместитель министра культуры М.Батбаяр представил меры, политику и планы правительства Монголии по развитию монголоведения. Выразив удовлетворение тем, что в центре работают ведущие монголисты, замминистра сказал, что обе стороны могли бы совместно изучать и пропагандировать нематериальное культурное наследие, готовить исследователей и специалистов, обмениваться опытом, реализовывать программу обмена для студентов, интересующихся культурой стран, и поддерживать партнерские отношения между музеями и передал последние книги по Чингисхану и монголоведению.

Представители Министерства культуры также посетили Будапештский дворец культуры и искусств MUPA и встретились с его генеральным директором Чабой Каэлем, который показал делегации дворец и дал рекомендации по проекту строительства нового Монгольского Большого театра национального искусства. Они договорились наладить сотрудничество между культурными и художественными центрами двух стран для обмена артистами.

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