Азиатские футбольные боссы приказали гонконгской команде Ли Ману сыграть матч Кубка AFC в Монголии, отклонив запрос на нейтральное место

Нган Лок-фунг (желтый) из Ли Ман пытается уйти от Энхбилэга Пурэвдоржа из Athletic 220 в прошлогоднем групповом матче Кубка АФК на спортивной пло

CentralAsia (MNG) - Азиатские футбольные боссы не позволят клубу гонконгской премьер-лиги Ли Ману перенести игру плей-офф Кубка AFC в следующем месяце против монгольского «Athletic 220» на нейтральную площадку в июне.

Ожидалось, что обе стороны сыграют в Гонконге 19 апреля, а победители пройдут в групповой этап соревнований. Но поскольку правительство закрыло все виды спорта в городе с января, Ли Ман попросил перенести приспособление на Тайвань.

Однако Азиатская конфедерация футбола заявила, что игра должна быть сыграна в ее первоначальную дату, и приказала провести ее в Монголии.

Победители встретятся на групповом этапе с гонконгской командой Eastern Long Lions, Tainan City of Taiwan и MUST CPK из Макао. С играми, которые проводятся в Тайнане в июне.

«Нам только что сказали, что матч теперь переместится в Монголию в соответствии с первоначальным расписанием», — сказал Чан Хиу-мин, менеджер Ли Мана. «Конечно, мы были разочарованы, так как все затраченные усилия были напрасными, но поскольку это решение Азиатской конфедерации футбола, мы должны следовать ему.

«Мы думали, что AFC поможет нам перенести матч, поскольку они являются руководящим органом, но, видимо, они решили перенести матч на сторону соперника, не приняв во внимание наши опасения. HKFA помогло решить проблемы, но мы мало что можем сделать без помощи руководящего органа».

Чан сказал, что теперь они планируют отправиться в Таиланд на следующей неделе на тренировочный сбор, а затем вылететь в Монголию на плей-офф, который теперь будет проходить на домашней арене «Athletic 220» в столице Улан-Баторе.

«У руководства клуба возникнет большая финансовая озабоченность, поскольку внутренний сезон уже прекращен из-за пандемии без дохода», — сказал Чан Хиу-мин. «Кроме того, мы должны лететь в Монголию на матч, который, насколько нам известно, пройдет на искусственном покрытии. Акклиматизация будет еще одной проблемой».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения