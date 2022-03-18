В армии Монголии появилась первая женщина-генерал

Болор Ганболд

CentralAsia (MNG) - В пятницу монголка Болор Ганболд стала первой в истории Монголии женщиной, получившей звание генерала ВС Монголии.

18 марта в Монголии отметят День монгольского солдата и 101-летие современных вооруженных сил страны. В этот день полковник Г. Болор, начальник учебного отдела Университета обороны, станет первой женщиной-генералом Монголии.

Болор Ганболд окончила средную школу №33 в Улан-Баторе в 1994 году и поступила в Военный университет.

Болор Ганболд

Болор пришла на службу в 1994 году.

Она поступила в качестве курсанта в Военный университет и закончила его в 1999 году по специальности инженер связи и командир.

Она была одной из первых шести курсантов военного училища.

Первая монгольская женщина-офицер, окончившая Командный колледж ВВС США.

Первый монгольский офицер, служивший в миротворческом штабе ООН.

Она первая женщина, возглавившая отделение связи МООНЮС в Южном Судане.

Впервые за время гражданской войны в Южном Судане Объединенному комитету начальников штабов ей удалось установить военно-морскую связь на Ниле, обеспечив немедленный доступ к атакующим кораблям и помогая спасти жизни десятков миротворцев.

Полковник Г.Болор – преподаватель Национального университета обороны, начальник Центра обучения иностранным языкам, начальник учебного отдела, заместитель директора, начальник учебного отдела.

По словам полковника Болор Ганболд, в период с 2017 по 2021 год 30 женщин-солдат из Монголии служили в Афганистане.

Эти факты свидетельствуют о вкладе Монголии в стабилизацию ситуации в Афганистане, несмотря на отсутствие политических и экономических мотивов. Кроме того, важно отметить, что вклад Монголии в Афганистан не ограничивался лишь военной помощью и помощью в области безопасности.

Напомним, День монгольского солдата отмечается 18 марта, начиная с 1921 года. В этот день была образована Монгольская народная армия – в год основания государства МНР.

Это праздник является сегодня одним из самых любимых в стране. Ежегодно 18 марта в Монголии принято поздравлять всех мужчин – потенциальных и действительных воинов. Домашние угощают своих мужчин их любимыми блюдами, дарят подарки.

В этот день проводятся разные конкурсы и соревнования между мужчинами, связанные с военной тематикой. К примеру, в школах могут проводиться соревнования в марше.

В наши дни они служат не только на родине, но также принимают участие в зарубежных миротворческих миссиях – к примеру, служат под мандатом ООН.

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