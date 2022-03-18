Монголия вела торговлю со 123 странами за первые 2 месяца 2022 года

CentralAsia (MNG) - За первые 2 месяца 2022 года Монголия вела торговлю со 123 странами мира, а общий товарооборот достиг 2,2 млрд долларов США, из которых 1,2 млрд долларов США пришлось на экспорт и 1,0 млрд долларов США на импорт.

Общий внешнеторговый оборот уменьшился на 38,9 млн долларов США (1,7 процента). Экспорт сократился на 154,3 млн долларов США (11,6 процента), а импорт увеличился на 115,4 млн долларов США (12,5 процента) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В феврале 2022 года экспорт увеличился на 101,0 млн долларов США (18,7 процента), а импорт сократился на 75,4 миллиона долларов США (13,5 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли за первые 2 месяца 2022 года сложилось с положительным сальдо в размере 142,5 млн долларов США, и уменьшилось на 269,7 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В феврале 2022 года положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 176,3 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем.

Товарооборот с Китаем за первые 2 месяца 2022 года достиг 1,2 млрд долларов США, что составляет 51,9 процента от общего товарооборота.

Битуминозный уголь и медные концентраты составили 35,4 процента и 51,2 процента от общего объема экспорта в Китай, соответственно, на необработанное золото пришлось 99,8 процента от общего объема экспорта в Швейцарию. За первые 2 месяца 2022 года снижение экспорта на 154,3 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло в результате снижения экспорта угля на 122,4 млн долларов США.

Экспортная цена медных концентратов на границе снижалась в течение последних 2 месяцев подряд, а сырая нефть не экспортировалась.

За первые 2 месяца 2022 года увеличение экспорта на 101,0 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем было в основном связано с увеличением экспорта медных концентратов на 90,3 млн долларов США.

За первые 2 месяца 2022 года 34,6 процента от общего объема импорта пришлось на Россию, 27,8 процента — на Китай, 8,6 процента — на Японию, 4,9 процента — на Республику Корея, 2,7 процента — на США и 2,6 процента — на Китай и 2,6 процента — Германию, на долю которых приходится 81,3 процента всего импорта.

58,7% всего импорта из России составили нефтепродукты, 6,6% — арматурный прокат, 2,3% — электроэнергия и 2,1% — химические удобрения, 73,3% всего импорта из Японии — автомобили, 8,4% всего импорта импорт из Китая составила электроэнергия, 4,6 процента — грузовики и 87,0 процента — импорт другой продукции.

Экспорт минеральных продуктов, природных или культивированных камней, драгоценных металлов, ювелирных и текстильных изделий составил 94,0 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 64,5 процента от общего объема импорта составили минеральные продукты, машины, оборудование и электроприборы, транспортные средства и их запасные части, а также продукты питания.

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