В Узбекистане отмечают снижение объема денежных переводов из РФ в марте

CentralAsia (UZ) - Объем денежных переводов из России в Узбекистан в марте снизился, узбекистанцы, работающие в РФ, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями, считает председатель узбекистанского ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. В отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января в РФ работали более 1 миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.

"В первой половине марта общий объем денежных переводов, отправленных в Узбекистан, значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Нурмуратов на брифинге, отвечая на вопрос о динамике денежных переводов из РФ в связи с ослаблением рубля из-за санкций Запада против России.

Глава ЦБ отметил, что в настоящее время сложно однозначно сказать, что снижение денежных переводов произошло только за счет ослабления рубля.

"Скорее всего, здесь большую роль играет высокий уровень неопределенности, влияющий на решения трудовых мигрантов отправлять или не отправлять деньги (домой – ред.)", — считает Нурмуратов.

По его оценке, корректировка курса национальной валюты – сум к валютам России и Казахстана, двух основных торговых партнеров, должна ориентироваться на реальный обменный курс, связанный с уровнем инфляции, а не на номинальный обменный курс рубля и тенге. "Поэтому было бы неправильно ожидать, что в будущем сум будет резко обесцениваться на уровне соседних валют, и паниковать, что обменный курс продолжит обесцениваться", — сказал Нурмуратов.

Он отметил, что дефицита наличных долларов или евро сегодня в Узбекистане нет, а существующие валютные резервы могут полностью обеспечить потребность на три-четыре месяца проведения обменных операций. "Центральный банк выступает против введения валютных ограничений. Для Узбекистана, переходящего на инфляционное таргетирование, введение прямых валютных ограничений станет шагом назад", — добавил Нурмуратов.

Банки Узбекистана с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. В четверг стоимость рубля повысилась на 5,41 сума, до 110,56 сума. Курс покупки и продажи российской валюты в узбекистанских банках составляет 102 и 111 сума соответственно.