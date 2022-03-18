Япония ввела санкции против «Рособоронэкспорта» и Захаровой

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CentralAsia (CA) - Правительство Японии ввело санкции в отношении 9 российских компаний и 15 россиян. В черный список внесли, в частности, официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Также санкции затронули «Рособоронэкспорт» и Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Санкции вводятся в ответ на российскую военную операцию на Украине. Полный список людей и компаний, в отношении которых действуют ограничения, опубликован на сайте МИД Японии. Активы всех включенных в перечень лиц будут заморожены.

Под санкции попали:

Мария Захарова,

заместители министра обороны РФ: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко,

директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев,

начальник главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков,

гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев,

бывшая жена главы «Роснефти» Марина Сечина,

сенатор Сулейман Керимов,

бизнесмен Андрей Скоч,

«Роснефть аэро»,

«Рособоронэкспорт»,

«Высокоточные комплексы»,

Курганский машиностроительный завод,

«Вертолеты России»,

ОАК,

«Объединенная судостроительная корпорация»,

«Уралвагонзавод»,

Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

В общей сложности санкции Японии затрагивают уже 76 россиян и 12 российских компаний, уточняется в пресс-релизе. «Учитывая международную ситуацию вокруг Украины, крупные страны в настоящее время предпринимают шаги для поддержания мира и безопасности», - добавили в японском МИД.

Япония также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Японские власти, однако, не намерены выходить из соглашения с РФ о сотрудничестве в атомной энергетике.