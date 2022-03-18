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Узбекистан с 1 апреля запускает первый пассажирский поезд в Казахстан

CentralAsia (UZ) -  АО “Узбекистон темир йуллари” по согласованию с АО “НК “Қазақстан темiр жолы”” организовывает первый в текущем году регулярный пассажирский поезд в Республику Казахстан.

Начиная с 1 апреля 2022 года начинает курсировать поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.

С вокзала “Нукуc” данный поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям, а по понедельникам, средам и субботам из станции Бейнеу.

Возобновление железнодорожного сообщения с другими странами ближнего зарубежья также будет открываться по согласованию сторон.

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