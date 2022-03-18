Украину покинули более 3,1 млн человек, - ООН (карта)

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CentralAsia (CA) - Украину с начала военных действий покинули 3 млн 169 тыс. 897 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 1,9 млн человек, в Венгрию – более 282 тыс., в Словакию – 228 тыс., в Россию – 168 тыс., Молдову – 350 тыс., в Румынию – свыше 491 тыс., Беларусь – 2127, в другие европейские страны – более 271 тыс.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.