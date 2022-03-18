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Би-би-си: Путин рассказал Эрдогану требования России к Украине

CentralAsia (CA) -  В четверг российский президент Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и рассказал ему, какие именно требования предъявляет Россия к мирному соглашению с Украиной, сообщает Би-би-си.

В течение получаса после окончания телефонного разговора редактор Би-би-си по международным делам Джон Симпсон взял интервью у пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына. Калын был в составе небольшой группы официальных лиц, которые слышали разговор двух президентов.

Российские требования делятся на две категории.

Первые четыре требования, по мнению Калына, не слишком сложны в реализации. Главным из них является провозглашение нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский сам говорил об этом.

Трудности будут со второй категорией. В разговоре с Эрдоганом Путин сказал, что для достижения соглашения по этим вопросам потребуются личные переговоры между ним и президентом Зеленским.

Калын не стал вдаваться в детали по поводу этих вопросов, сказав лишь, что они касаются статуса Донбасса и Крыма.

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  • Би-би-си: Путин рассказал Эрдогану требования России к Украине


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