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Продолжается монгольский проект по обучению 1000 инженеров в Японии

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан вручил сертификаты 45 студентам, прошедшим обучение по программам бакалавриата и магистратуры японских колледжей и университетов в рамках Проекта развития высшего инженерного образования.

Студенты будут учиться в стране в течение двух лет, чтобы получить знания и навыки в области техники и технологий. После окончания учебы они должны вернуться в свою страну, чтобы работать в этой области.

Совместная программа бакалавриата направлена на то, чтобы вывести качество программ бакалавриата в Монгольском университете науки и технологии на международный уровень и подготовить квалифицированные кадры.

В рамках программы студенты два года учатся в Монгольском университете науки и технологий, а затем в течение следующих двух лет продолжают обучение в 10 университетах Консорциума японских университетов.

По состоянию на первую половину 2022 года в трех основных программах проекта участвовал в общей сложности 821 студент, исследователь и профессор, что составляет 82,1 процента от цели проекта по подготовке 1000 инженеров.

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