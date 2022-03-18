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Страховая отрасль Монголии объявляет о присоединении к национальному движению «Миллиард деревьев»

CentralAsia (MNG) -  Офис Президента, Комиссия по финансовому регулированию и Министерство природы, экологии и туризма провели в Доме правительства Монголии совещание с представителями страхового сектора по расширению участия финансового сектора в национальной акции «Миллиардное дерево».

В совещании приняли участие советник президента по экономическим и экологическим вопросам, советник премьер-министра по вопросам окружающей среды, Комиссия по финансовому регулированию, Департамент лесной политики Министерства природы и окружающей среды, Монгольская страховая ассоциация, Ассоциация обязательного страхования, Ассоциация страховых туристов и Монгольские оценщики имущества и ущерба. Также присутствовали 15 представителей общего страхования и компаний долгосрочного страхования и перестрахования.

Советник президента по экономическим вопросам, советник по окружающей среде и экологическому развитию предоставил информацию об уважительном отношении к матери-Земле и природе и борьбе с опустыниванием, деградацией земель, пыльными бурями, изменением климата и стратегиях реализации национального движения «Миллиард деревьев». Представители страховой отрасли выразили свою поддержку, приняв это движение как корпоративную социальную ответственность, а также наследие для будущих поколений. Они также внесли свои инициативы по созданию зеленого страхового фонда, выделению определенного процента резервного фонда на зеленые финансы, включению лесной и степной зон в обязательное страхование.

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