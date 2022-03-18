Российские войска набрали тысячу добровольцев из армии Асада и Хезболлы, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Командование Вооруженных сил России хочет восполнить потери личного состава - а это около 14 тыс. человек за 3 недели военных действий - за счет иностранцев из стран Ближнего Востока. «Уже набраны около 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы».

Об этом сообщил Генштаб ВС Украины в своей ежедневной сводке на Facebook.

«Главным требованием к иностранным военным - опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, вышеупомянутые боевики имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы», - говорят в Генштабе.

На Полесском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили, основные усилия были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев.

В Северском направлении войска РФ пытаются удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Российские войска продолжают частичную блокировку Чернигова и «обстреливают его артиллерией».

По данным штаба, в районе Броваров российские войска периодически обстреливают ВС Украины.

На Слобожанском направлении войска РФ пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы, чтобы продвинуться на Харьков и Сумы. В направлении Изюма российские войска пытаются возобновить наступательные действия.

На Луганском и Донецком направлениях основные усилия российской армии сосредоточены на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобузском направлении войска РФ активных действий не предпринимали. Перешли к обороне и инженерному устройству занятых рубежей.