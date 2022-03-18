Президент Таджикистана и Верховный комиссар ООН обсудили проблемы беженцев из Афганистана

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 17 марта во Дворце нации принял Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече предметом обсуждения стали вопросы сотрудничества Таджикистана с Организацией Объединенных Наций и ее структурами, в том числе с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев.

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования правовой базы процесса сотрудничества, создания соответствующих правовых инструментов и приведения в соответствие национального законодательства Таджикистана с международными стандартами.

В связи с последними событиями в Афганистане, приведшими к глубокому политическому, экономическому, социальному и гуманитарному кризису в этой стране, было предложено продолжить рабочие контакты по оказанию адресной гуманитарной помощи народу Афганистана.

Филиппо Гранди вчера также встретился с министром внутренних дел Таджикистана Рамазоном Рахимзода, сообщает пресс-центр МВД РТ.

Во время беседы стороны обсудили пути решения проблем беженцев из Афганистана, обеспечения правопорядка и оказания им помощи.

Отмечается, что продолжение беседы он высоко оценил шаги, предпринятые правительством Таджикистана в деле приёма и размещения беженцев, и выразил готовность к решению имеющихся проблем.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев находится в Таджикистане с двухдневным визитом после завершения поездки в Афганистане.

В рамках визита он обсуждает вопросы, касающиеся реагирования на случай прибытия беженцев, включая усилия по обеспечению готовности и поиск долгосрочных решений для беженцев.

Верховный комиссар 18 марта намерен встретиться с беженцами в городе Вахдат и посетить временное поселение для беженцев в Джалолиддин Балхи.

По состоянию на конец декабря 2021 года в Таджикистане проживало 13 тыс. 773 беженцев и лиц, ищущих убежища, сообщает УВКБ ООН.

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