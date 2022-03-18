Генпрокуратура Казахстана продлила срок ареста Армана «Дикого»

Арман Джумагельдиев

CentralAsia (KZ) - Арману Джумагельдиеву, известному по прозвищу Арман «Дикий», продлили срок ареста до 7 апреля. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

«Джумагельдиев содержится под стражей в следственном изоляторе ДКНБ по Алматы. Срок его ареста продлен до 7 апреля», - сообщили в Генпрокуратуре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

По данным ГП, в настоящее время Джумагельдиев проходит подозреваемым по статьям:

- 287, часть 4 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору или неоднократно»;

- 272, часть 2 УК «Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников»;

- 126, часть 3, пункт 3 УК «Незаконное лишение человека свободы, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия».

О задержании Джумагельдиева стало известно 7 января. Его вместе с его преступной группировкой из 5 человек задержали в Алматы в ходе спецоперации. При задержании у подозреваемых изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Выступая в Мажилисе 14 марта, генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что в Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24 гражданам, которых похитила преступная группа Дикого Армана. В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер.

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