Востоковед рассказал о вероятности нападения Китая на Тайвань

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Нападение на Тайвань пока не входит в планы Китая, по крайней мере на данный момент. Пекин тщательно наблюдает за развитием ситуации в Европе, заявил в беседе с «Лентой.ру» китаист и доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ Михаил Карпов.

«Нужно уходить от этой «умозрительной конструкции», что Китай мог сознательно подталкивать Россию к силовому решению вопроса на Украине, чтобы позже воспользоваться моментом [и решить тайваньскую проблему у границ]. Безусловно, Пекин наблюдает за ситуацией, но он не на авансцене, а за кулисами. Нынешняя напряженная ситуация точно не про Тайвань. По крайней мере пока», — поделился мнением востоковед.

Карпов считает, что в условиях кризиса безопасности в Европе и новой вспышки инфекции COVID-19 вторжение на Тайвань не входит в интересы председателя КНР Си Цзиньпина. «В 2022 году состоится съезд Компартии Китая, на котором Си пойдет на третий срок [полномочий]. Там максимально сложная ситуация, и ему нужна абсолютная стабильность как внутри страны, так и вне ее», — высказался Карпов о вероятности операции.

Он резюмировал, что на данный момент Китай не заинтересован в прямой конфронтации с союзниками Тайбэя и в проведении операции по воссоединению с Тайванем. «Китай ни с какой точки зрения не заинтересован, такая степень конфронтации Пекину не нужна. Его выгода в том, чтобы сидеть на двух стульях и сотрудничать как с Западом, так и с Россией», — считает ученый.

17 марта стало известно, что власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения со стороны Китая на фоне спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины. В связи с этим Тайбэй увеличил военный бюджет.