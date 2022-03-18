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Узбекистан на 34 месте в рейтинге стран с самым дешевым бензином

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан вошел в список стран с самым дешевым бензином, заняв 34 место из 170. Данные по состоянию на 14 марта представлены GlobalPetrolPrices.

Цена галлона в стране составляет $0,831 за литр. Строчкой выше после Узбекистана стоит Йемен со стоимостью $0,899 за литр, ниже — Чад ($0,865).

Самый дешевый бензин в мире зафиксировали в Венесуэле ($0,095 за галлон), Ливии ($0,132) и Иране ($0,194).

Самый дорогой — в Гонконге ($10,898), Монако ($9,375) и Нидерландах ($9,205). В США бензин стоит втрое дороже, чем в России: страна занимает 83 строчку из 170 с $4,689 за галлон.

Средняя цена бензина по всему миру составляет 1,32 доллара за литр. Есть существенная разница в ценах на бензин между разными странами. По данным портала, как правило, богатые страны имеют более высокие цены, а бедные страны и страны, которые производят и экспортируют нефть, - значительно более низкие. Единственным исключением являются США - экономически развитая страна с относительно низкой стоимостью бензина.

Разница в ценах в разных странах обусловлена разными налогами и субсидиями бензина. Авторы статьи отметили, что все страны имеют доступ к одинаковой стоимости нефти на международных рынках, но вводят разные налоги. В результате цены на бензин тоже разнятся.

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