Что нужно знать при покупке невзаимозаменяемых токенов — NFT

CentralAsia (MNG) - Многие, вероятно, знакомы с невзаимозаменяемыми токенами. В 2021 году, когда Christie's, 255-летний аукционный дом, продал Beeple’s Everydays: The First 5000 Days за приличную сумму в 69 миллионов долларов, NFT и их популярность резко возросла. С тех пор пространство NFT стало свидетелем бесконечных ставок и продаж. Например, генеральный директор Twitter Джек Дорси продал NFT своего первого твита с надписью «просто настраиваю мой твиттер» за колоссальную сумму в 2,9 миллиона долларов, а NBA продавала NBA Top Shots, «уникальные» NFT лучших моментов NBA и многое другое.

Мы знаем, о чем вы думаете.

«Я могу просто щелкнуть правой кнопкой мыши и сохранить эти NFT. Зачем тратить миллионы долларов?»

Не так ли?

Верно. Ничто не мешает вам щелкнуть правой кнопкой мыши и сохранить изображение стоимостью в миллионы долларов. Вы даже можете распечатать их фотографии и повесить в гостиной. Не можете?

Итак, люди по всему миру тратят миллионы долларов на изображение?

Вот почему.

Что вы на самом деле покупаете, когда покупаете NFT?

Ответ: МЕТАДАННЫЕ

Что ж, в буквальном смысле мы можем разбить метаданные на две части: метаданные и данные.

Когда вы отправляете электронное письмо, электронное письмо с данными содержит контент / тело, то есть конкретные слова, которые вы написали в самом электронном письме. Но метаданные — это то, что описывает это — отправитель, получатель, тип используемого вами браузера и так далее.

Точно так же, если вы создали Документы Google, данными будут текст/изображения и т. д., которые вы добавили в него. Но метаданными будут данные, описывающие содержимое документов Google, такие как заголовок, план, время его создания и т. д.

Проще говоря, метаданные — это дополнительные данные, которые используются для идентификации или описания основного набора данных. Своего рода описание.

Когда вы покупаете NFT, на самом деле вы покупаете атрибуты или свойства, присвоенные конкретному NFT. Эти свойства описывают все об этом NFT и называются метаданными.

Например, в случае NFT билета на мероприятие метаданные могут включать дату и время мероприятия, а также тип билета. Если у вас есть билет NFT, вы имеете право посетить это мероприятие. Кто-то может щелкнуть правой кнопкой мыши и сохранить ваш NFT, но не может сохранить право на посещение этого конкретного мероприятия.

Но действительно ли вы владеете NFT, который покупаете?

Нет, это не так.

NFT — это цифровой сертификат о праве собственности, представляющий покупку цифрового актива, хранящегося в блокчейне. Когда вы покупаете NFT у создателя, вы получаете право собственности, то есть он становится вашей собственностью. Вам даются связанные с ним права, но создатель решает, какие права предоставлять, а какие нет.

Подумайте. Вы покупаете землю у помещика, но от него зависит дать вам право строить на ней дом или нет. Выращивать на нем урожай или нет.

Самая известная в мире коллекция NFT Bored Ape Yacht Club только вчера официально выпустила ApeCoin (APE) — токен на основе Ethereum. Всего за один день по всему миру было продано уже 93 миллиона токенов. Это около 810 миллионов долларов. www.idax.exchange зарегистрировал ApeCoin одновременно с ведущими зарубежными биржами, будучи единственной монгольской биржей, торгующей этой монетой в настоящее время.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения