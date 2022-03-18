Золотовалютные резервы Узбекистана достигли $35,3 млрд

CentralAsia (UZ) - Валовые международные резервы Узбекистана на 1 марта составили $35,3 млрд. По сравнению с февралем они выросли на $0,9 млрд, сообщает Центральный банк Узбекистана.

Резервы состоят в основном из золота и иностранной валюты. Драгметалл оценивается в $20,7 млрд, а валюта – в $13,5 млрд. Еще $1,1 млрд — это международные резервные активы (МВФ).

Количество золота составляет 10,9 млн тройских унций (около 339 тонн). Иностранная валюта в основном включает наличные деньги, хранящиеся в банках.

Резервы увеличились на $221,4 млн или 0,6 процента с начала 2022 года. При этом влияние роста цен на золото с $1799,25 в начале года до $1903,3 составило $1,1 млрд.