Партнерство Монголии и ООН будет направлено на три ключевые области в 2023-2027 гг.

CentralAsia (MNG) - Совместное заседание правительства Монголии и представительства ООН в Монголии состоялось 17 марта в Министерстве иностранных дел с участием представителей государственных организаций, частного сектора и гражданского общества и представительства ООН в этой стране. Заседание проходило под председательством статс-секретаря министерства Н.Анхбаяр и постоянного координатора ООН Тапана Мишры.

На встрече обсуждался ход разработки «Рамок сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (РПООНСУР) на 2023–2027 годы», которые будут реализованы в Монголии. В частности, представительство ООН в Монголии представило всеобъемлющую сводную карту потенциального вклада, потенциала, опыта и ресурсов каждого учреждения ООН в стране для содействия реализации РПООНСУР.

В следующие пять лет партнерство Монголии и ООН будет осуществляться в трех ключевых приоритетных областях: человеческое развитие и благополучие, зеленый, инклюзивный и устойчивый рост, управление, ориентированное на человека, верховенство закона и права человека. Более 20 специализированных организаций и агентств ООН, включая ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ЮНФПА, ЮНФАО и ЮНЕСКО, будут сотрудничать для обеспечения деятельности, отраженной в Рамках сотрудничества.

Участники поделились своим мнением и выразили заинтересованность в совместной работе в течение следующих пяти лет, чтобы быть более эффективными, быть партнером-неполучателем, обеспечить равное участие сторон, продолжить участие молодежи, добиться ощутимых результатов, укрепить политику, основанную на фактических данных. потенциал, а также рационализировать планирование и распределение бюджета.

Организация Объединенных Наций работает над завершением проекта Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития для Монголии, которая будет реализована с 2023 по 2027 год, и представит ее правительству.

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