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Зеленский выступил в Бундестаге

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта по видеосвязи из Киева выступил перед депутатами Бундестага. В своей речи он упрекнул Германию в экономическом сотрудничестве с Россией и затягивании процесса вступления Украины в Евросоюз. По словам Зеленского, Германия способствовала возведению новой стены, которая разделяет Европу.

Зеленский не стал делать долгих вступлений. Уже на второй минуте видеообращения он заявил, что многие из мер, принятых Германией в поддержку Украины, запоздали, а введенные Евросоюзом санкции оказались недостаточными, чтобы остановить военные действия. С упреком сказал он и о том, что «многие немецкие фирмы по-прежнему ведут бизнес в России, в стране, которая вас просто использует».

Зеленский напомнил, что Киев уже очень давно убеждал немецкую сторону в том, что газопровод «Северный поток - 2» - это оружие Кремля. «А нам все время отвечали: это, мол, только экономика, экономика, экономика. А на самом деле это был цемент для новой стены, отделяющей свободные страны от несвободных», - указал он.

Президент Украины также предложил создать воздушный мост для эвакуации мирных жителей, что стало бы возможным в случае установления над Украиной бесполетной зоны. В качестве примера он привел воздушный мост, созданный западными союзниками в 1948 году для снабжения блокированного советскими войсками Берлина, который стал возможным потому, что воздушное пространство было безопасным.

Обращаясь непосредственно к канцлеру Олафу Шольцу, Зеленский призвал Германию взять на себя подобающую ей роль лидера - «чтобы потомки вами гордились».

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