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Всадники со всего мира готовятся к 84-дневной экспедиции длиной 3 600 км

CentralAsia (MNG) -  Эпическая 84-дневная экспедиция протяженностью 3 600 км должна состояться в Монголии в конце этого года.

Благотворительное приключение The Blue Wolf Totem Charity Adventure проведет гонщиков по малоизвестным историческим местам, потрясающим видам и знаменательным местам и временам в истории Монголии.

Семнадцать всадников со всего мира вместе со своим монгольским экипажем стартуют 29 апреля и направятся на север от пустыни Гоби к конечной цели Сердца Монголии — горе Алты Таван Богд. Их 84 дня похода пройдут через пустыню, степь, дикую местность, горы и песчаные дюны.

Они побывают как у цаатанов, последних кочевых оленеводов, так и у охотников-казахов с орлами Западной Монголии. Проезжая от 20 до 70 км в день, и с днем отдыха после каждых 10 дней езды, экспедиция доставит всадников к горным святыням, историческим местам, посвященным жизни Чингисхана, бывшим шаманским местам и священным местам, а также вдоль рек, усеянных захоронения древних монгольских воинов.

Поездка является результатом многолетней дружбы между Бааги и Сараа из Horse Trek Монголия и Джули Велоо из фонда Veloo, которые вместе ранее организовали более 20 000 км благотворительных поездок по Монголии.

Целью «The Blue Wolf Totem Ride » является повышение осведомленности и финансирование проекта «Дети пикового святилища/Нарны Хуухдууд» Фонда Велоо, который служит для обеспечения питанием, обучения и ухода за почти 1000 детей из бедных сообщества в Улан-Баторе.

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