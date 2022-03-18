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Известный монгольский публицист Баабар награжден орденом «Восходящего солнца с цветами павловнии»

CentralAsia (MNG) -  Правительство Японии наградило Б.Батбаяра (псеводоним: Баабар) орденом «Восходящего солнца с цветами павловнии».

Награда была вручена за ценный вклад в сотрудничество между японскими и монгольскими парламентариями и в дружеские отношения между двумя странами.

Например, во время своего пребывания в качестве члена Великого Государственного Хурала он работал в монголо-японской парламентской группе дружбы и прилагал усилия для развития дружеских отношений между двумя постдемократическими странами.

Как влиятельный лидер Монголии, он подчеркивает ценность демократического общества и публикует позитивные отношения между двумя демократическими странами и реальные исторические события.

Помимо того, что он сыграл важную роль в углублении понимания Японии в Монголии, он также способствовал развитию понимания Монголии в Японии, опубликовав свою книгу «История Монголии» на японском языке.

Посол Японии в Монголии Хидеаки Кобаяши вручил ему орден.

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