Президент Узбекистана пообещал поднять зарплаты медработникам до $800

CentralAsia (UZ) - Врач сможет зарабатывать до 8-9 миллионов сумов ($700-$800), вместо нынешних 4 миллионов ($350), заявил 18 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с представителями системы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечалось в ходе заседания, с 1 июня зарплата работников системы здравоохранения Узбекистана будет увеличена.

Помимо этого, 25 процентов надбавки выплатят врачам, выполняющим сложные операции. До 100 процентам надбавки планируют направлять врачам и медсестрам, добившимся особых успехов, работающим честно и добросовестно. До 1 млн сумов ($90) планируют выделять отличившимся молодым медработникам.

Медсестры станут получать вместо 1,5 млн ($130) до 3-4 млн сумов ($260-$350) в зависимости от достигнутых результатов.

Также с 1 мая профосмотры для всех медицинских работников будут проводиться бесплатно. Для тех сотрудников, кто работает с кровью, теперь предусмотрена также бесплатная вакцинация против гепатита B.

На встрече отмечено, что планируется разработать кодекс здравоохранения и на его подготовку собираются в том числе привлечь зарубежных специалистов.