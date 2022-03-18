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Минобороны России сообщило о боях в центре Мариуполя
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Подразделения ДНР при поддержке ВС РФ сжимают кольцо окружения и ведут бои в центре Мариуполя, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских Вооруженных Сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против украинских сил в центре города», - сказал он.

По его словам, группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке ВС России освобождено более 90% территории республики.

Конашенков также сообщил, что Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в северном направлении ДНР. «За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 км», - сказал он.

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