экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане прибыль от экспорта электричества в феврале сократилась на 21,3%

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан экспортировал в феврале этого года электроэнергию на сумму $2 млн 286 тыс., что на 21,3% или на $620 тыс. меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Общая сумма, вырученная за экспорт электричества в январе-феврале 2022 года, составила около $5,2 млн, сообщает Азия Плюс, ссылаясь на статистическое ведомство Таджикистана.

В этом же периоде 2021 года республика получила за счет поставок электроэнергии за рубеж более $7 млн.

Руководство ОАХК «Барки Точик» ранее неоднократно заявляло, что в осенне-зимнем периоде (октябрь-апрель) таджикская электроэнергия поставляется исключительно в Афганистан в незначительных объемах для сохранности инфраструктуры, в частности линий электропередачи, подстанций и трансформаторов.

«В осенне-зимнем периоде Афганистан получает ежесуточно 25-30 МВт, что не повлияет на общий баланс энергоснабжения в стране», - говорилось в последнем заявлении «Барки точик».

Ожидается, что с начала апреля ежесуточный объем поставок в Афганистан увеличится до 400 МВт. Также с наступлением весны начнется экспорт таджикского электричества в Узбекистан.

В соответствии с подписанными между «Барки Точик» и электроэнергетическими компания вышеуказанных стран договоренностями, в 2022 году Таджикистан обязался поставлять 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии в Афганистан и 1,4 млрд киловатт-часов в Узбекистан.

Афганистан платит за каждый киловатт-час таджикской электроэнергии 4,67 центов, а Узбекистан – 2 цента.

В середине февраля этого года руководство «Барки Точик» сообщило на пресс-конференции, что задолженность афганской электроэнергетической компании за электричества сократилась с $33 млн в начале 2022 года до $27 млн.

По данным Агентства по статистике, в Таджикистане в январе-феврале выработано около 3,8 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Издание отмечает, что в самом Таджикистане с октября по апрель ощущается нехватка электроэнергии, жители регионов периодически остаются без «света».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Продолжается монгольский проект по обучению 1000 инженеров в Японии
  • В Казахстане задержали еще одного члена семьи Назарбаева, - СМИ
  • Президент США Джо Байден проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com