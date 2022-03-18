В Таджикистане прибыль от экспорта электричества в феврале сократилась на 21,3%

CentralAsia (TJ) - Таджикистан экспортировал в феврале этого года электроэнергию на сумму $2 млн 286 тыс., что на 21,3% или на $620 тыс. меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Общая сумма, вырученная за экспорт электричества в январе-феврале 2022 года, составила около $5,2 млн, сообщает Азия Плюс, ссылаясь на статистическое ведомство Таджикистана.

В этом же периоде 2021 года республика получила за счет поставок электроэнергии за рубеж более $7 млн.

Руководство ОАХК «Барки Точик» ранее неоднократно заявляло, что в осенне-зимнем периоде (октябрь-апрель) таджикская электроэнергия поставляется исключительно в Афганистан в незначительных объемах для сохранности инфраструктуры, в частности линий электропередачи, подстанций и трансформаторов.

«В осенне-зимнем периоде Афганистан получает ежесуточно 25-30 МВт, что не повлияет на общий баланс энергоснабжения в стране», - говорилось в последнем заявлении «Барки точик».

Ожидается, что с начала апреля ежесуточный объем поставок в Афганистан увеличится до 400 МВт. Также с наступлением весны начнется экспорт таджикского электричества в Узбекистан.

В соответствии с подписанными между «Барки Точик» и электроэнергетическими компания вышеуказанных стран договоренностями, в 2022 году Таджикистан обязался поставлять 1,5 млрд киловатт-часов электроэнергии в Афганистан и 1,4 млрд киловатт-часов в Узбекистан.

Афганистан платит за каждый киловатт-час таджикской электроэнергии 4,67 центов, а Узбекистан – 2 цента.

В середине февраля этого года руководство «Барки Точик» сообщило на пресс-конференции, что задолженность афганской электроэнергетической компании за электричества сократилась с $33 млн в начале 2022 года до $27 млн.

По данным Агентства по статистике, в Таджикистане в январе-феврале выработано около 3,8 млрд. киловатт-часов электроэнергии, что на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Издание отмечает, что в самом Таджикистане с октября по апрель ощущается нехватка электроэнергии, жители регионов периодически остаются без «света».

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