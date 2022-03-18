Частично остановлено продвижение российских войск вглубь Украины, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины опубликовал новую сводку о ситуации на фронте на 18 марта. По информации Вооруженных Сил Украины, состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

Сообщается, что в течение суток ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка вооруженных сил РФ.

Также, по данным Генштаба, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены удары по колоннам военной техники войск РФ. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины были поражены 14 воздушных целей (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).