За сутки российская авиация сбила 6 украинских беспилотников, - Минобороны РФ

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CentralAsia (CA) - Российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе 6 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», - сказал Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 81 военный объект Украины. «Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники», - отметил он.

Как уточнил Конашенков, за время военных действий ВС РФ уничтожили 183 беспилотных летательных аппарата, 1 тыс. 406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 тыс. 197 единиц специальной военной автомобильной техники.