Российская армия потеряла около 14,2 тыс. человек и более 200 артиллерийских систем, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины обновил данные о потерях российских войск по состоянию на пятницу, 18 марта. С начала российских военных действий в Украине 24 февраля до 18 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом: личного состава – около 14200 человек, танков ‒ 450, боевых бронированных машин ‒ 1448, артиллерийских систем – 205, РСЗО - 72, средства ПВО - 43, самолетов – 93, вертолетов – 112, автомобильной техники - 879, корабли /катера - 3, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 12, специальная техника – 11. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia