Российская армия потеряла около 14,2 тыс. человек и более 200 артиллерийских систем, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:39, 18 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины обновил данные о потерях российских войск по состоянию на пятницу, 18 марта.
С начала российских военных действий в Украине 24 февраля до 18 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:
личного состава – около 14200 человек,
танков ‒ 450,
боевых бронированных машин ‒ 1448,
артиллерийских систем – 205,
РСЗО - 72,
средства ПВО - 43,
самолетов – 93,
вертолетов – 112,
автомобильной техники - 879,
корабли /катера - 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,
специальная техника – 11.
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