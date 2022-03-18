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Российская армия потеряла около 14,2 тыс. человек и более 200 артиллерийских систем, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины обновил данные о потерях российских войск по состоянию на пятницу, 18 марта.

С начала российских военных действий в Украине 24 февраля до 18 марта потери армии РФ предварительно выглядят таким образом:

личного состава – около 14200 человек,

танков ‒ 450,

боевых бронированных машин ‒ 1448,

артиллерийских систем – 205,

РСЗО - 72,

средства ПВО - 43,

самолетов – 93,

вертолетов – 112,

автомобильной техники - 879,

корабли /катера - 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12,

специальная техника – 11.

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