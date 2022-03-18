В Ташкента найдена убитой блогер Asalhoney, об убийстве которой в январе распространились ложные сообщения

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте Instagram-блогер Асаль Ходжаева, известная в социальных сетях как «Asalhoney», найдена мертвой в своем доме.

В ГУВД Ташкента подтвердили, что Асаль Ходжаева убита.

Сообщается также, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства Асаль Ходжаевой.

18 марта в доме, расположенном в Яшнабадском районе, было обнаружено тело Асаль Ходжаевой с признаками насильственной смерти.

По данному факту прокуратурой города Ташкента возбуждено уголовное дело по ст. 97 (Умышленное убийство) УК РУз, ведется следствие.

В январе текущего года в соцсетях распространилась информация об убийстве известной скандалами блогера Асаль Ходжаевой, известной в соцсетях под ником Asalhoney, которая якобы скончалась от ножевых ранений в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Сообщения и фотографии якобы с места происшествия на протяжении дня распространялись по группам в социальных сетях. Тогда же в ГУВД Ташкента опровергли убийство Asalhoney. Позднее информацию опровергла и сама блогер в своём Instagram.

В конце 2020 года девушку приговорили к пяти дням административного ареста и штрафу в размере 4,46 миллионов сумов (около 500 долларов) за оскорбления мужчины в Instagram. Аккаунт блогерши в Instagram насчитывал более 200 тысяч подписчиков.