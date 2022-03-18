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Лавров рассказал, что подразумевает денацификация на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (CA) -  Денацификация на Украине подразумевает отмену любых законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в интервью телеканалу RT.

«Конечно, также и денацификация, это наше абсолютное требование. Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также это будет означать отмену любого законодательства, которое дискриминирует русскоговорящее население и все права русскоговорящего населения. Они испытывали фантастическую дискриминацию на Украине, их очень обижали», - сказал Лавров.

Он также отметил, что украинские политики выступают за изгнание этнических русских из страны.

«Сама идея изгнания русских с Украины по-прежнему занимает мысли политиков этой страны. Возьмем, например, Олега Тягнибока (лидер украинской националистической партии «Свобода»), это радикальная партия. Он говорит о необходимости дерусификации, так он это называет. Он говорит о том, что дерусификация означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории на Украине», - сказал он.

Однако, по словам главы МИД РФ, для того, чтобы лучше понять нынешний расклад, необходимо вспомнить о заявлениях, сделанных самим президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я уже говорил, что ультрарадикалы призывали к изгнанию русских с Крыма, а в сентябре прошлого года президент Зеленский заявил следующее: «Если вы считаете, что вы русский, если вы хотите быть русским, если вы хотите дружить с Россией, пожалуйста, поезжайте в Россию». Он сказал это буквально несколько месяцев тому назад», - отметил он.

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