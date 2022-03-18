Вероятность встречи Путина и Зеленского зависит от соглашения об урегулировании, - пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Возможность встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для подписания договора об урегулировании будет зависеть от модальности документа, ее еще предстоит согласовать. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением. По оценке политика, это возможно в течение ближайших недель.

«Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит еще согласовать», - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли предусматривается такой личный контакт, или же документ может быть подписан без непосредственного присутствия президентов.

При этом Песков констатировал, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. «К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет», - добавил он. Тем не менее процесс продолжается, подытожил пресс-секретарь президента РФ.