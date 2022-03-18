Назарбаев освободил Данияра Акишева от должности своего помощника

Данияр Акишев

CentralAsia (KZ) - Данияр Акишев освобожден от должности помощника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщается на сайте Elbasy.kz.

«Решением первого президента Казахстана - Елбасы Акишев Данияр Талгатович освобожден от должности помощника первого президента Казахстана - Елбасы», - говорится в сообщении.

Данияр Акишев родился в 1976 году. Он уроженец Алматы. Выпускник Казахской государственной академии управления, по специальности - экономист. В разные годы работал ведущим экономистом Центрально-Азиатской фондовой биржи. Был на разных должностях в Департаменте исследований и статистики Национального банка. Занимал пост директора Департамента исследований и статистики Нацбанка.

В период с 2007 по 2014 годы был заместителем председателя Национального банка. После чего стал заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента. С августа 2014 года по ноябрь 2015 года временно исполнял обязанности помощника главы государства.

Возглавлял Национальный банк Казахстана с ноября 2015 года по февраль 2019 года. В феврале-апреле 2019 года работал советником президента. 9 апреля 2019 года был назначен помощником первого президента страны - Елбасы.

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