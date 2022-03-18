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Путин заявил Шольцу о «нереалистичных предложениях» Киева на переговорах

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что на российско-украинских переговорах по урегулированию Киев выдвигает новые нереалистичные требования. Об этом сообщает Кремль.

«Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения», — говорится в сообщении.

При этом он заявил о готовности России продолжить «поиск развязок» в русле своих принципиальных подходов.

Телефонный разговор Путина и Шольца пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жестким, однако подчеркнул, что необходимость в подобных контактах сохраняется, поскольку идет обмен информацией и обсуждение острых тем, связанных с российскими военными действиями.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц в разговоре призвал к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения.

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